Unternehmen aus Düsseldorf: „Die Doli-Bottles sind unser Baby“

Düsseldorf Vor fast drei Jahren haben Anatoli Teichrib und Sarina Vieth in Düsseldorf eine Firma für nachhaltige Glasflaschen gegründet. Mittlerweile haben sich die Doli-Bottler etabliert.

„Durst haben wir nie“, sagt Anatoli Teichrib, während er zwei Glasflaschen und einige zylinderförmige Kartons vom Esstisch räumt. Helle Möbel, der Esstisch in der Ecke, eine Fotowand mit vielen Reisebildern und in der Mitte des Raumes ein großes Ecksofa mit einem kleinen Tisch.

Ein gewöhnliches Wohnzimmer. Kaum mehr lässt sich erkennen, dass Teichrib in diesem Wohnzimmer mit seiner Freundin Sarina Vieth vor fast vier Jahren ein Unternehmen gründete, das nachhaltige Glasflaschen produziert. Für die umweltfreundlichen Doli-Bottles aus Borosilikatglas schmiss das Paar seine Jobs. Die Firma verwandelte das Wohnzimmer zeitweilig in eine Packstraße.

Die Varianten Teichrib und Vieth verkaufen ihre Glasflaschen mit Silikonhülle in vielen Farben. Für Firmen entwerfen sie eigene Designs.

Entstanden ist diese Vision 2014 auf einer gemeinsamen Asienreise nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium. „In Asien gibt es wunderschöne Landschaften, aber viel Plastikmüll. Überall hat es bestialisch gestunken“, erinnert sich Vieth. Die Eindrücke von ganzen Inseln aus Plastikflaschen seien ihr im Kopf hängen geblieben. „Wir waren so schockiert, dass wir etwas ändern wollten“, so der 31-Jährige.

Zurück im heimischen Wohnzimmer ließen die Berge an Plastikflaschen Teichrib und Vieth nicht mehr los. Vieth erklärt: „Einwegprodukte durch stylische Alternativen ersetzen, war unser Ziel.“ Nur wenn die Flasche auch cool aussehe, werde sie im Alltag benutzt. Genau wie sie selbst seien ihre Kunden „nicht extreme Ökos”, sagt Teichrib. „Wir wollen punktuell unseren Beitrag leisten”, so Vieth.

„Das war die erste Hülle“, sagt die 28-Jährige belustigt über eine neon-pinke fransige Silikonform, die neben den zylinderförmigen Verpackungen auf dem Wohnzimmertisch steht. Auch neben dem Fernseher und in der Ecke, in der sich der Esstisch befindet, stehen die Kartons der Doli-Bottles. Es sind die übriggebliebenen Spuren der einstigen „Packstraße im Wohnzimmer“, wie Teichrib es nennt.

„Im Wäschekorb haben wir die Pakete zum Kiosk gebracht. Die Nachbarn haben sich kaputt gelacht“, sagt sie, während ihr Blick lachend zu ihrem Freund geht. 2016 war das, als sie die ersten 2000 Flaschen in Auftrag gaben. „Davor war das alles ein Hobby“, sagt Teichrib. Schließlich investierte das Paar all seine Ersparnisse in die Flaschen.