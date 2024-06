Japan- und Animemesse gestartet Wie die Dokomi Japan nach Düsseldorf holt

Dass sie dieses Ziel bei vielen Besuchern erreichen dürften, liegt auch an dem wachsenden Angebot. Erstmals gibt es eine sogenannte Creator-Halle, in der unter anderem zahlreiche Synchronsprecher bekannter Animes oder Filme für Autogramme und kurze Gespräche bereitstehen. „Jemanden zu treffen, dessen Stimme einen seit der Kindheit begleitet, ist unbeschreiblich“, sagt Pascal aus Hessen. Er und Begleitung Daniel haben gerade Tommy Morgenstern getroffen, der unter anderem Son-Goku in der Serie Dragon Ball Z spricht. „Man kann das gar nicht in Worte fassen“, sagt Daniel. „Das ist ein ganz besonderer Moment.