Immer mehr Drehspieße in der Landeshauptstadt Die Düsseldorfer Döner-Welle

In Sachen Niveau und Innovation will man den „Netflix“-Konkurrenten mit seinen drei Filialen in Düsseldorf aber offenbar überflügeln. Unter anderem am Fürstenplatz und in der Helmholtzstraße 22, wo gerade ein Pancake-Laden aufgegeben hat. Auch am Worringer Platz habe man bereits die Fühler ausgestreckt, meint „DG“-Franchise-Nehmer Ali Gül. Dabei plant dort bereits das Rapper-Döner-Franchise „Baba’s Döner by Massiv“ eine weitere Filiale.