DLA Piper Top-Kanzlei zieht mit 50 Anwälten von Köln nach Düsseldorf

Es ist nicht schön, wenn man aus den Medien vom Umzug seines Arbeitgebers erfährt – noch dazu, wenn der neue Standort in der Stadt des ewigen Rivalen liegt. Aber genau das ist den Kölner Mitarbeitern der Kanzlei DLA Piper in dieser Woche passiert: Sie lasen am Mittwoch im Jura-Fachmedium „Juve“, dass ihr Büro schon bald zugunsten eines neuen aufgegeben wird – und wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Erst am Freitag kam dann die offizielle Mitteilung der Wirtschaftskanzlei. Die Überschrift: „Expansion nach Düsseldorf“.