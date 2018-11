Prozess in Düsseldorf : DJ Theo Fitsos wegen Polizeikleidung vor Gericht

DJ Theo Fitsos bei der Arbeit. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf DJ Theo Fitsos kann vom Thema Polizei offenbar nicht richtig loskommen. Am Freitag musste er wegen illegalen Tragens eines kurzärmeligen Uniformhemdes wieder beim Amtsgericht Düsseldorf antreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

Dabei war er 2016 schon zu 375 Euro Strafe verurteilt worden, weil er zu Karneval an der Ratinger Straße in Polizeiuniform als DJ aufgetreten war. Vier Monate später ist Fitsos dann aber wieder im Polizeihemd gesichtet worden – diesmal bei einer privaten Geburtstagsfeier. Auch dort legte er in zweckentfremdeter Uniform Musik auf.

Diesmal wollte die Staatsanwaltschaft von dem Wiederholungstäter eine Strafe von 1200 Euro haben. Doch der Amtsrichter fand die Argumente des Fitsos-Verteidigers logischer – und sprach den DJ diesmal frei.

So hatte der Fitsos-Anwalt vorgetragen, jene Privatfeier sei ja eine geschlossene Gesellschaft gewesen, alle kannten den DJ und wussten, dass Fitsos niemals Polizist war oder ist. Zumal das Uniformhemd dem 56-Jährigen viel zu klein gewesen sei, sodass er es mit offener Knopfleiste getragen habe. Zudem war Fitsos an jenem 25. März 2017 für eine Stunde als DJ gebucht, habe das Uniformhemd auch nur am Pult getragen, nicht außerhalb des Lokals.

Bei seinem ersten Auftritt in Polizei-Uniform auf der Ratinger Straße war er nur gesichtet und angezeigt worden, weil er damit zwischendurch auch auf der Straße gestanden hatte. Diesmal sei aber alles anders gewesen, so sein Anwalt und behauptete: Der langhaarige Angeklagte „gleicht keinem Polizisten“. Das sah auch der Richter so.