Diskussion zur jüdischen Feiertagspraxis „Es geht um die Grundpfeiler unserer Demokratie“

Immer wieder werden wegen des NRW-Feiertagsgesetzes jüdische Mitbürger in Gewissenskonflikte und Glaubensnöte gebracht. Wenn zum Beispiel Universitätsprüfungen auf jüdische Feiertage gelegt werden, an denen es den Gläubigen verboten ist, zu arbeiten oder zu schreiben. Das widerspricht aber der grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit (Artikel 3 und 4). „Der Auftrag des Grundgesetzes besteht einerseits aus dem Verfassungsanspruch der Religionsfreiheit, andererseits wurzelt er in der Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften“, erklärt die Vize-Präsidentin des NRW-Landtags, Berivan Aymaz, die die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung hatte. „Und im besonderen Fall kommt hinzu, auch wenn das nicht entscheidend sein soll, dass es mit Blick auf das Judentum um eine historisch nicht erst seit Jahrhunderten, sondern eine seit Jahrtausenden bewährte und gelebte Religionsgemeinschaft in unserem Lande geht.“