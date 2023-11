Regenbogenbänke in Düsseldorf CDU wehrt sich vehement gegen regenbogenfarbene Bank

Der Antrag löste in der Bezirksvertretung 2 (BV) eine hitzige Diskussion aus, dabei betrifft er nur eine einzelne Bank. Allerdings in Regenbogenfarben. Diese Farben stehen für die LSBTIQ*-Community, also unter anderem für lesbische, schwule, bisexuelle Personen und Transgender. Eine solche Bank steht bereits am Zoopark. Jetzt soll auf Antrag von Keno Schulte (Die Partei) auch am Brahmsplatz eine seniorengerechte Bank in Regenbogenfarben aufgestellt werden.