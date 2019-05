Verkehr in Düsseldorf : Bürger diskutieren über Umweltspuren und Barrierefreiheit

Lierenfeld/Eller Der Verkehr in Eller und Lierenfeld war Thema einer Info-Veranstaltung. Ideen für Radwege und die Erreichbarkeit von Haltestellen wurden besprochen.

In der Diskussion stand außerdem die Barrierefreiheit. „Wir haben schon vor 15 Jahren die Forderung erhoben, dass die Haltestelle Vennhauser Allee ausgebaut werden soll“, erinnerte ein Zuhörer. Dass es in Eller und Lierenfeld mit dem barrierefreien Ausbau nur schleppend vorangehe, bestätigten viele Besucher. Der erste barrierefreie Punkt sei am Betriebsbahnhof Lierenfeld. „Bis 2022 muss der Nahverkehr barrierefrei nutzbar sein“, sagte Tim Bäumken. „Andere Städte sind uns da voraus“, merkte er diesbezüglich an. In Eller und Lierenfeld verkehren die U75 und die Linie 705. „Beide Linien sind erwünscht“, sagte Volkenrath. Die Situation, dass in den Stadtteilen Niederflur und Hochflurbahn nebeneinander existieren, bringe Probleme mit sich, oft fehle Platz. „Wir haben das feste Ziel, die Endhaltestelle Vennhauser Allee auszubauen“, sagte Martin Volkenrath. Markus Dreist, Mitglied der Bezirksvertretung 8, zeigte sich überzeugt: „Wir müssen mehr Dampf machen.“