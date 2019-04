Stadtplanung in Düsseldorf : Ist das Ingenhoven-Tal zu dominant?

Die Neubauten am Gustaf-Gründgens-Platz sind in ihrer endgültigen Größe jetzt zu erkennen. Sie polarisieren, Architekt Walter Brune spricht von einer Ski-Rampe. Und es gibt noch ein Problem.

Am Gustaf-Gründgens-Platz entsteht das neue Herz der Innenstadt. Die beiden neuen Gebäude sind in ihrer Ausdehnung mittlerweile gut zu erkennen: Das Shopping- und Bürocenter (insgesamt gut 30.000 Quadratmeter Mietfläche) sowie das Dreiecksgebäude mit dem aufsteigenden Dach bilden das Ingenhoven-Tal, benannt nach Architekt Christoph Ingenhoven. Wer an der Schadowstraße steht und zwischen den Gebäuden in Richtung Schauspielhaus blickt, nimmt den Tal-Effekt wahr – besonders gut ist er zu erkennen, wenn man aus dem P&C-Haus zum Theater schaut.