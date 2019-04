Landgericht Düsseldorf : Diskussion über Geburtstagsfeier im Gericht

Offizielle Stellen halten sich mit einer Bewertung der Feier von Landgerichtspräsident Bernd Scheiff zurück. Im Rathaus sind Feiern dieser Dimension nicht üblich.

(wuk/arl/her) Der RP-Bericht über die Feier von Landgerichts-Präsident Bernd Scheiff, der seinen 60.Geburtstag mit 300 Gästen im Justizzentrum in Oberbilk gefeiert hatte, sorgt für Diskussionen. Offizielle Stellen halten sich aber mit einer Bewertung zurück. Der Vorsitzende des Richterbundes NRW, Christian Friehoff, will sich nicht äußern, da es sich um einen „verwaltungsinternen Vorgang“ handele. Auch das Justizministerium hatte sich mit einer Bewertung zurückgehalten. Der Bund der Steuerzahler hingegen warf die Frage auf, was die Feier mit den Dienstpflichten eines Behördenleiters zu tun habe.