Lesung in Düsseldorf Warum ein Unternehmer sich für den Klimaschutz engagiert

Auch Dirk Roßmann engagiert sich seit vielen Jahren sowohl privat als auch mit seinem Unternehmen, der Drogeriekette „Rossmann“, für soziale Projekte. Ganz besonders am Herzen liegen ihm die Themen Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz. Und genau aus diesem Grund, so der 77-Jährige im Gespräch mit Busch, schreibe er Bücher. Seine so genannten Klima-Thriller – die ersten beiden erschienen 2020 und 2021, der dritte nun am 16. Oktober dieses Jahres – beschäftigen sich mit den Folgen der aus seiner Sicht verfehlten Klimapolitik und sollen die Leser zum Nachdenken und im besten Fall zum Handeln anregen. Allein geschrieben hat er übrigens nur den ersten Band der Reihe, die beiden anderen dann gemeinsam mit dem Journalisten Ralf Hoppe – dem genau wie ihm der Klimaschutz ein großes Anliegen und der zudem inzwischen ein guter Freund geworden sei, so Roßmann.