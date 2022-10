Handel in Düsseldorf : Dille & Kamille gibt Eröffnungstermin bekannt

In wenigen Tage eröffnet die Filiale in der Altstadt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Das Ladenlokal in der Flinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt steht seit Anfang April leer. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass dort eine Filiale der niederländischen Kette Dille & Kamille einzieht. Jetzt steht auch der Termin der Eröffnung.

Anfang April Kostenpflichtiger Inhalt schloss Rossmann seine Filiale in der Flinger Straße 28 in der Düsseldorfer Altstadt, seitdem steht das Ladenlokal leer. Seit Ende Juli ist bekannt, dass dort eine Filiale der niederländischen Kette Dille & Kamille eröffnet wird. Jetzt wurde auch der Termin der Eröffnung bekannt, am 20. Oktober um 10 Uhr öffnen sich die Türen.

Die Filiale in Düsseldorf ist nach Münster und Köln der dritte Standort von Dille & Kamille in Deutschland. Insgesamt hat das Unternehmen mit Düsseldorf 42 Geschäfte, die meisten davon in den Niederlanden und Belgien.

Auf 400 Quadratmetern werden ab Oktober somit auch in der Landeshauptstadt Koch- und Backutensilien, Geschirr, Tee und Gewürze, Holzspielzeug, umweltfreundliche Putzmittel, Pflanzen und Wohnaccessoires angeboten. Alle Produkte sind laut Unternehmen aus natürlichen Materialien hergestellt.

Für Geschäftsführer Hans Geels stand die Altstadt schon lange ganz oben auf der Wunschliste: „Wir möchten mehr Geschäfte in Deutschland und besonders in Nordrhein-Westfalen öffnen und Düsseldorf ist meines Erachtens die beste Einkaufsstadt in NRW. Wir freuen uns sehr, dass wir schließlich geeignete Geschäftsräume finden konnten.“ In dem Ladenlokal an der Flinger Straße, direkt neben der Mode-Kette Zara, hatte vorher die Drogeriekette Rossmann eine Filiale.

Blick in ein Geschäft des Unternehmens. Foto: Dille & Kamille

Die Ecke in der Altstadt scheint bei Unternehmen aus dem Nachbarland beliebt zu sein, seit Winter 2019 gibt es nur wenige Häuser entfernt einen Laden der ebenfalls niederländischen Kette Hema.

Dille & Kamille wurde 1974 von Freek Kamerling in den Niederlanden gegründet. Sein Motto damals: natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die zunehmende Wegwerfgesellschaft. 2016 wurde ein deutscher Online-Shop eröffnet, 2021 dann die erste Filiale in Köln.