Bildung in der Landeshauptstadt Digitalisierung fordert Düsseldorfer Schulleiter heraus

Düsseldorf · Das Lernen in Düsseldorf ist digitaler geworden. Doch bis jede Schule an das schnelle Internet angeschlossen ist und jeder Schüler über ein Endgerät verfügt, wird es noch dauern. Was an den Nerven der Lehrer und Schüler zerrt.

24.11.2022, 05:15 Uhr

Das Rückert-Gymnasium kann dank einer Kooperation mit „Coding For Tomorrow“, einer digitalen Bildungsinitiative der Vodafone Stiftung Deutschland, nun in allen Jahrgangsstufen durchgängig Informatik-Unterricht anbieten. Im Bild: der Kurs „Kreative Projekte mit KI“. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Jörg Janssen