Düsseldorf: Digitales Lernen als Pilotprojekt

Düsseldorf Im Leo-Statz-Berufskolleg findet der Unterricht nun mit iPads statt.

Konzentriert schauen die 16 Berufsschüler auf ihre iPads und folgen den Anweisungen ihrer Lehrerin Martina Reef-Ertan. Die Schüler des Leo-Statz-Berufskollegs in Bilk nehmen an einem in Düsseldorf einmaligen Pilotprojekt teil. Seit drei Wochen werden sie und eine weitere Gruppe zukünftiger Kaufleute für Versicherungs- und Finanzwirtschaft fast ausschließlich mit den Tabletcomputern unterrichtet. Möglich machen das ihre Ausbildungsunternehmen, die die Geräte finanziert haben, der Schulträger, der für die technische Ausstattung der Schule gesorgt hat und die Lehrer, die sich für das Projekt einsetzten.