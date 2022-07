Handel in Düsseldorf : Diese Kult-Kette kommt in die Landeshauptstadt

Aktuell ist an dem Ladenlokal noch nichts zu erkennen. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Eines der beliebtesten Geschäfte aus den Niederlanden ist bald auch in Düsseldorf mit einem Geschäft vertreten. Wo genau es eröffnen wird – und was sonst noch dazu bekannt ist.

Die Düsseldorfer Altstadt wird um ein kultiges Geschäft reicher: In das leerstehende Ladenlokal an der Flinger Straße 28 wird eine Filiale der niederländischen Kette Dille & Kamille einziehen. Diese bietet unter anderem Wohn-Accessoires, Geschirr und Gläser sowie Gewürze, Kräuter und Backzutaten an. Im Herbst soll es soweit sein, aktuell werden noch Mitarbeiter gesucht.

„Ende Oktober werden wir unseren dritten Laden in Deutschland eröffnen - in Düsseldorf“, teilte das Unternehmen in einem Beitrag auf seiner Instagram-Seite mit. „Wir freuen uns sehr, dass auch ihr uns in dieser schönen Stadt finden werdet.“

Die genaue Adresse wird in dem Beitrag nicht verraten, das Unternehmen bestätigte aber auf Anfrage die Information unserer Redaktion zum Standort auf der Flinger Straße. „Unser Konzept passt am besten in den authentischen und historischen Teil von Städten, damit passt die Altstadt unserer Meinung nach am besten zu uns und wir zur Altstadt“, teilte Dille & Kamille dazu mit. Auf einer niederländischen Webseite wird Geschäftsführer Hans Geels mit den Worten zitiert, bei Düsseldorf handele sich nach seiner Meinung um „die beste Einkaufsstadt von Nordrhein-Westfalen“.

In dem Ladenlokal an der Flinger Straße, direkt neben der Mode-Kette Zara, hatte vorher das Wäschegeschäft Lascana eine Filiale. Aktuell steht es komplett leer, von außen deutet noch nichts auf die künftige Nutzung hin. Das Unternehmen hat aber betont, hier einen schönen Laden schaffen zu wollen – und sucht im Netz auch bereits nach Mitarbeitern für die künftige Filiale.

Damit wird die Landeshauptstadt um einen weiteren Laden reicher, für den man lange Zeit in die Niederlande fahren musste – inzwischen gibt es Dille & Kamille allerdings auch schon in Münster und Köln. Seit Winter 2019 gibt es nur wenige Häuser entfernt, ebenfalls an der Flinger Straße, auch eine Filiale der ebenfalls niederländischen Kette Hema.

Auf der Webseite der Handelskette wird zum Konzept mitgeteilt, man setze seit der Gründung 1974 auf „natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft". Zum Konzept gehören demnach natürliche Materialien und die Verwendung von möglichst wenig Plastik.