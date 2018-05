Düsseldorf: Dieser Friseursalon ist auch ein Ort der Kunst

Düsseldorf Seit sieben Jahren führt Shigeki Kanazawaw das "Mirage" an der Kreuzstraße. Seine Kunden kommen überwiegend aus Asien.

Das Schaufenster an der Kreuzstraße zeigt Kunstwaren, Postkarten, zarte Aquarelle und Kalligraphie. Tatsächlich liegt dort aber auch ein japanischer Friseursalon. "Mirage" ist sein Name und Shigeki Kanazawa der Inhaber. Kinder, Erwachsene und Senioren lassen sich von ihm die Haare schneiden. "70 Prozent meiner Kunden sind Asiaten", erzählt er. Aber auch Deutsche suchen den Salon des 33-Jährigen auf.

Um sich auf seine Kunden einzustellen, informiert sich der Friseur genau: "Ich orientiere mich immer an den japanischen, aber auch an den deutschen Trends." Shigeki Kanazawa ist 33 Jahre alt, mit 18 Jahren hat er in Tokio eine Lehre als Friseur begonnen. "Ich habe mich immer gerne mit Hairstyling und Trends beschäftigt." Auch der Wunsch, nach Europa zu kommen, habe bei der Berufswahl eine Rolle gespielt: "Als Handwerker kann man, egal wo, arbeiten." Vor acht Jahren zog Shigeki Kanazawa nach Düsseldorf, hat dort einige Zeit als Friseur gearbeitet, bis er 2011 den Salon an der Kreuzstraße übernommen hat.