Grün in Düsseldorf Diesen Bäumen gehört die Zukunft

In den vergangenen Jahren wurden jedenfalls sowohl an den Straßen als auch in Park- und Freizeitanlagen und auch auf den Friedhöfen eine breite Auswahl an Zukunftsbäumen gepflanzt. Insbesondere wenn Bestandsbaumarten ausfallen, die den veränderten Klimawandel nicht mehr widerstehen können, wird ein Austausch mit Zukunftsbaumarten durchgeführt. So wurde zum Beispiel in den Jahren 2021 und 2022 im Maurice-Ravel-Park 91 abgestorbene Bäume durch Zukunftsbaumarten wie Blumen-Esche, Hopfenbuche und Zerreiche ersetzt. In der Meliesallee werden vergreiste Bergahorne durch rotlaubige Spitzahorne ersetzt. In der Pflanzsaison 2022/2023 wurden hier bereits 16 Bäume ausgetauscht. Unter den 150 Pflanzungen im Südpark fanden sich Trompetenbaum und die Baumhasel.