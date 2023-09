Sportevent endet Samstag Diese Zuschauer kommen zu den Invictus Games nach Düsseldorf

Am Donnerstagvormittag ist es auf dem Gelände an der Arena voll. Besucher stehen Schlange für Burger oder Pizza, vor einem der Zeltstände steht eine Menschentraube – dort treten in diesem Moment Schulklassen in einem Debattierwettbewerb gegeneinander an. „Ich finde es schade, dass es momentan bei den Sportwettbewerben drinnen in der Arena so leer ist“, sagt Kim Ergen. Sie ist Sanitätssoldatin aus Bruchsal und für die Invictus Games angereist. Die Stimmung auf dem Gelände gefalle ihr insgesamt trotzdem gut. Auch Daniel Streller und Christina Bender sind gekommen, um ihre Kameraden anzufeuern. Für einen Tag sind sie aus Köln nach Düsseldorf gefahren. „Vorhin haben wir uns mit Südkoreanern unterhalten“, so Streller. Diese Gelegenheit biete sich sonst nicht allzu oft. Überhaupt sind aktuell um die Arena in Düsseldorf viele Soldaten in Uniformen unterwegs, mit Flaggen unter anderem aus Belgien, Kanada oder Deutschland auf dem Oberarm.