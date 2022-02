Die Singdrossel lebt in Wäldern mit offenem Waldboden oder angrenzendem Dauergrünland. Sie ist aber auch in größeren Gehölzen im Stadtbereich etwa in Parks, auf Friedhöfen oder in Gärten zu finden. Die 20 bis 22 Zentimeter großen Vögel sind für ihren lauten, abwechslungsreichen Gesang bekannt.