Vogelwelt : Wer zwitschert in Düsseldorf?

Foto: dpa/Jonas Güttler 17 Bilder Diese Vögel zwitschern im Februar in Düsseldorf

Düsseldorf Der Winter nähert sich seinem Ende und viele Vogelarten sind gerade im Hochzeitsfieber. Das kann man lautstark hören - aber wer singt da eigentlich?

Seit einigen Wochen kann man sie wieder hören – die Vogelstimmen, die die Düsseldorfer Stadtgeräuschkulisse verstärken. Schließlich kommen rund um den Valentinstag nicht nur bei den Menschen romantische Gefühle auf, für viele Vögel beginnt nun die Paarbildung. Mit Balzverhalten und dazugehörigem Gesang werben zumeist die Männchen um ihre Artgenossinnen. Und so kann man sie schon zwitschern hören, die Kohl- und Blaumeisen, Heckenbraunellen, Zaunkönige, Kleiber, Buchfinken, Rotkehlchen, Spechte, Amseln, Singdrosseln oder die selteneren Misteldrosseln. Mit etwas Glück ist in den Abendstunden der Balzruf von Waldkäuzen zu hören, bei denen richtige Krimi-Atmosphäre aufkommt. Rund 130 Brutvogelarten sind in Düsseldorf zu finden, hinzu kommen 80 bis 100 Durchzügler und Wintergäste.

Sperlinge sind oft in Gruppen zu hören und können viel Lärm machen, in der Paarungszeit sind diese Vögel aber eher auf Balztänze aus und unterstützen diese mit Tschilpen. Ein Grund dafür ist, dass sie ihre Lautstärke nicht ihrer Umgebung anpassen können, wodurch gerade in der lärmenden Stadt Probleme für die Vögel bestehen, überhaupt Partner allein durch Rufe zu finden.

Aktuell sieht man auch etliche Vögel aus ihren Winterquartieren zurückkehren, die Kraniche etwa fliegen zurück in den Norden. Andere Vögel kommen aus Norden und Osten in den Wintermonaten in den wärmeren Westen, etwa nach Düsseldorf, darunter viele Wasservögel. Blondin Schiefner-Földessy, Sprecherin des Nabu Düsseldorf, berichtet jedoch, dass viele sich wegen der recht milden vergangenen Wochen gar nicht erst auf die Reise gemacht hätten.

Dennoch gebe es auch in Düsseldorf einige heimische Wasservögel, die ganzjährig hierblieben. Dazu zählen viele Entenarten, Gänse, Haubentaucher, Kormorane, Grau- und Silberreiher, sowie Blässrallen. Sie können vor allem am Unterbacher See, Elbsee und in der Urdenbacher Kämpe beobachtet werden. „Hervorzuheben sind die prächtig gezeichneten Schellenten sowie unsere kleinste Entenart, die Krickenten, oder die Pfeifenten mit dem goldenen Streifen auf der Stirn“, meint Schiefner-Földessy weiter.

Norbert Maak von der Ornithologischen AG des Nabu Düsseldorf erzählt mehr über den Eisvogel. Dieser ist kleiner als eine Amsel und mit seinem blau schillernden Gefieder und dem rostroten Bauch eine besondere Gestalt. Aufmerksame Spaziergänger können sie in der Rheinaue oder an den Seen rund um Düsseldorf entdecken – sowie mitten in der Stadt, etwa im Hofgarten, am Schwanenspiegel oder an der Düssel. Rund 15 Brutpaare vermutet der Nabu aktuell in der Stadt.

Diese Vögel gibt es unter anderem in Düsseldorf. Foto: grafik

Zur Vogelfütterung im Winter hat der Nabu einige Tipps: So sollen mehrere verschiedene Futterstellen eingerichtet werden, um die Bedürfnisse von mehreren Vogelarten abdecken zu können. „Ganz wichtig ist es, geschlossene Futtersäulen zu verwenden, andernfalls könnten die Vögel das Futter mit Kot verunreinigen und so auch Krankheiten übertragen“, erklärt Blondin Schiefner-Földessy. Gerne angenommen werden verschiedene Körner, Fettfutter mit Saaten und Trockenfrüchten wie Rosinen, aber auch Meisenknödel ohne Plastiknetz. „Äpfel darf man auch gerne dazu geben – aber Brot sollte niemals mit dabei liegen“, führt sie aus. Auch andere Backwaren oder Nudeln sind streng verboten, da sie den Vögeln schaden können.

Monika Neubauer, ebenfalls in der Ornithologischen AG, füttert das ganze Jahr über: „Es ist Ansichtssache und die führenden Ornithologen sind sich auch nicht ganz einig. Ich füttere ganzjährig, im Sommer etwas weniger als im Winter. Tatsache ist, dass die Vögel auch im Sommer nicht mehr ausreichend Nahrung in der ausgeräumten Natur finden.“ Dennoch gilt hierbei größere Vorsicht, und vor allem in der Hauptbrutzeit von April bis Juli sollten Vogelfreunde darauf achten, dass das Angebot insbesondere den Jungvögeln nicht eher schadet. Gerade Nüsse, Fettfutter oder auch Sonnenblumenkerne können die Tiere noch nicht gut verarbeiten, was bis zum Tod führen kann.