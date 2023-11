Stiftungen in NRW Diese Projekte förderte die NRW-Stiftung

Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege (kurz NRW-Stiftung), die ihren Sitz an der Roßstraße in einem ehemaligen Offiziersgebäude der Ulanenkaserne hat, hat seit ihrer Gründung 1986 bereits 67 Projekte in Düsseldorf gefördert. Insgesamt rund 3,5 Millionen Euro wurden dabei bewilligt. Jüngstes Beispiel ist die Sanierung des früheren Wohnhauses von Clara und Robert Schumann in der Carlstadt.