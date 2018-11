Diese Polaroid-Bilder in Düsseldorf können Sie mitnehmen

Düsseldorf Unter dem Hashtag #foundapolaroid verteilen zwei Fotografen ihre Bilder in Düsseldorf. Wer die Foto-Kunst findet, darf sie behalten.

„Die Idee kam mir, als ich im Radio von dem Musiker Mike Shinoda gehört habe, der bei seiner Promo-Tour Bilder gemalt und sie in Köln verteilt hat“, sagt Tanja Deuß. Seit mehr als zehn Jahren macht die Profi-Fotografin Kunst mit ihrer Polaroid-Kamera und stellt diese aus. Ihr gefiel die Aktion des Musikers und sie entschied, einige ihrer Polaroid-Bilder zu verteilen – eine nicht ganz günstige Angelegenheit: Ein Film mit acht Fotos für die alten Kameras kostet 20 Euro. Trotzdem: „Einfach so“, wie Deuß sagt, um anderen eine Freude zu machen, und um das Polaroid-Bild zum Gegenstand von Streetart zu machen, startete sie die Aktion. Mit bunten Klebestreifen samt Schriftzug „Mitnehmen!“ und einer Erklärung auf der Rückseite verteilt sie die Fotos in der Stadt. Meist hängt sie die Bilder dort auf, wo sie entstanden sind oder zumindest in der Nähe davon. Auf ihrem Instagram-Account „inaninstant_project“ postet sie dann Bilder der Aktion – und hofft unter dem Hashtag #foundapolaroid auf Rückmeldungen der Finder. Diese schreiben tatsächlich fleißig. „Neulich hat ein Touristen-Pärchen ein Foto gefunden und sich bedankt, dass es so eine schöne Erinnerung an die Reise gefunden hat“, sagt sie.