Begehrte Auszeichnung wird wieder vergeben Das sind die Düsseldorfer des Jahres 2023

Sport: Fortuna Düsseldorf Amputierten-Fußball Die Fortuna ist das Herz des Düsseldorfer Fußballs – und auch in der noch sehr jungen Bundesliga im Amputierten-Fußball feierte der Verein Erfolge. Übrigens neben dem Bereich der Inklusion auch bei der Integration, denn viele Spieler sind nicht in Deutschland geboren und kommen über den Sport in Deutschland richtig an.