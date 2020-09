Bauarbeiten in Düsseldorf : Platz für die neue Alltours-Zentrale

Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Abrissarbeiten an dieser Stelle der Rheinuferpromenade laufen seit Wochen auf Hochtouren, auch ein großer Kran kam zum Einsatz. Wo jetzt eine Lücke klafft, soll bald die neue Alltours-Zentrale entstehen.

Ein ungewohnter Anblick bietet sich aktuell Spaziergängern und Fahrradfahrern an der Rheinuferpromenade – nämlich eine große Lücke in Bestlage. Und in der zweiten Häuserreihe haben einige Bewohner plötzlich einen freien Blick auf den Rhein. Der Anbau der benachbarten ehemaligen Mannesmann-Zentrale, der dort stand, wurde in den vergangenen Wochen Stück für Stück abgetragen. An den Wochenenden gab es zeitweise Sperrungen, weil dabei auch ein großer Kran zum Einsatz kam.

Lange bleiben wird die Lücke an dieser Stelle aber nicht: Bis Ende 2021 soll hier die neue Zentrale des Touristik-Unternehmens Alltours entstehen, auch einige Wohnungen und eine Pflegestation sind in dem Komplex geplant. Das Areal hatte die Stadt übrigens vom Land bekommen – im Tausch für einen Grünstreifen rund um den Parkplatz am Rheinturm, der für die Erweiterung des Landtags genutzt wird.

Bisher residiert Alltours im Dreischeibenhaus in der Stadtmitte – das Unternehmen hatte seinen Sitz 2014 aus Duisburg in die Landeshauptstadt verlegt. Die neue Zentrale am Rhein soll nicht nur mit der Lage punkten, sondern für die Mitarbeiter auch einen Fitnessbereich und eine „Chill-Out-Area“ bieten.