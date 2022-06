Geschäfte ziehen um und eröffnen neu : Das ändert sich im Benrather Ortskern

Inge Nitschke (v.l.) und Melina Schwanke von der Aktionsgemeinschaft Benrath mit Immobilenmaklerin Angelina Rayak in der Hauptstraße. Dort wechseln in mehreren Ladenlokalen die Geschäfte. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Im Stadtteil schließt das Fachgeschäft „Stoff und Schnitt“ – wenn Inhaberin Christiane Lott-Hauptstock nicht rechtzeitig einen Nachfolger findet. Einige weitere Läden ziehen um oder eröffnen neu. Was genau geplant ist.

Bis unter die Decke stapeln sich im Fachgeschäft an der Hauptstraße 24 in Benrath Stoffe. Es gibt Garne in bunten Farben. „Und ich habe mehr als 4.500 Knöpfe zur Auswahl“, sagt Christiane Lott-Hauptstock. Die 65-Jährige führt den Laden „Stoff und Schnitt“. Doch spätestens Ende des Jahres ist Schluss damit. „Im Sommer werde ich 66 Jahre alt und möchte in den Ruhestand gehen“, so die Düsseldorferin. Im Winter sei eventuell noch ein Ausverkauf mit Karnevalsbedarf geplant, im Februar laufe der Mietvertrag für das Ladenlokal aus. Lott-Hauptstock hat die Hoffnung, dass für „Stoff und Schnitt“ ein Nachfolger gefunden wird. Dieser müsste dann allerdings in andere Räume ziehen.

Veränderungen gibt es in der Fußgängerzone in dem südlichen Stadtteil aktuell einige. Das bestätigt auch Melina Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath. „Es stehen Geschäftsübergaben an“, sagt sie und betont: „Die Fußgängerzone in Benrath zeichnet sich aber weiter dadurch aus, dass ich bekomme, was ich brauche. Sie funktioniert.“ Es bestehe ein großes Interesse daran, den Ort attraktiv und lebenswert zu halten.

info Nachfolger für Geschäft gesucht Christiane Lott-Hauptstock. Foto: Marie Bockholt Ruhestand Christiane Lott-Hauptstock verabschiedet sich spätestens Ende 2022 in den Ruhestand. Auch die Nähkurse, die sie regelmäßig organisiert hat, finden dann nicht mehr statt. Ein Nachfolger für „Stoff und Schnitt“ wird gesucht, erste Interessenten gäbe es. Weitergeführt werden kann das Geschäft nicht am bisherigen Standort, da der Mietvertrag ausläuft. Ausverkauf Aktuell gibt es Rabatte auf das Sortiment von „Stoff und Schnitt“. Weitere Infos unter stoff-und-schnitt.de.

Ähnlich sieht das Lukas Pröpper, Mitinhaber des Modehauses Pröpper. Er erklärt stellvertretend für die Eigentümergemeinschaft des „Stoff-und-Schnitt“-Ladenlokals: „Ziel ist es, einen Nachmieter im Sinne Benraths zu finden und die individuelle Einkaufsstruktur beizubehalten.“ Ob es bereits einen Nachmieter gibt, könne er noch nicht sagen.

Direkt neben „Stoff und Schnitt“ steht an der Hauptstraße 26 das ehemalige Ladenlokal von Elektro Haag leer. Gekauft hat das Gebäude, das Ende 1800 erbaut wurde, Angelina Rayak. Sie ist Inhaberin von Rayak Immobilien und mit ihrem Büro derzeit noch in den schräg gegenüberliegenden Geschäftsräumen an der Hauptstraße 29 beheimatet. Im Januar möchte die Immobilienmaklerin allerdings in das neu erworbene Gebäude ziehen. „Wir freuen uns sehr darüber, nach einem tollen zehnjährigen Mietverhältnis in Benrath ein neues Zuhause gefunden zu haben“, sagt Rayak.

In das Haus, das über der Elektro-Haag-Fläche auch eine Wohnung über zwei Etagen bietet, möchte sie investieren. „Wir legen Wert darauf, ein zukunftsfähiges Gebäude zu schaffen und wollen so mit dazu beitragen, die Benrather Fußgängerzone weiter aufzuwerten“, erklärt Rayak. So sei die Wohnung bereits aufwendig saniert worden, nun werden Mieter gesucht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Fassade des alten Gebäudes erneuert werden. Für das bisherige Ladenlokal des Immobilienbüros an der Hauptstraße 29 hat Rayak einen Auftrag zur Nachvermietung erhalten. „Kontakt habe ich dazu mit zwei Interessenten“, sagt sie.

Inge Nitschke, zweite Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath, führt das Möbelgeschäft Abitare Due und freut sich über die „Bereicherung“ in ihrer Nachbarschaft: „Das sind Entwicklungen, die der Ort nehmen soll.“ Kritischer sieht sie die Pläne für einen neuen Friseursalon an der Hauptstraße – schließlich habe Benrath schon viele Friseurgeschäfte.

Reda Fakih möchte in der ehemaligen Tabak-Börse an der Hauptstraße 43 einen Salon mit dem Fokus auf Damenfrisuren eröffnen. Der Mietvertrage stehe, sagt er: „Am 1. August soll es losgehen, wenn nichts dazwischenkommt.“ Fakih ist außerdem Inhaber von „Fadi‘s Haircut“ in Benrath.