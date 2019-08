Immer mehr Elektro-Tretroller stehen in der Innenstadt : Diese Fragen zu E-Scootern muss Düsseldorf jetzt klären

Die E-Roller sind in der Innenstadt oft zu sehen – auch in Fußgängerzonen wie hier dem Schadowplatz vor dem Kö-Bogen. Foto: Anne Orthen (ort)

Immer mehr Elektro-Tretroller stehen in der Innenstadt. Jede Kommune muss bislang eigene Regeln im Umgang mit den Gefährten festlegen. In Düsseldorf beginnt jetzt die Debatte. Das sind die drei wichtigsten Diskussionspunkte.

Jetzt geht es richtig los mit den E-Scootern: Der zweite Anbieter Lime ist gestartet, weitere folgen bald. Und Vorreiter Tier erweitert seine Flotte erneut. In der Innenstadt gehören die E-Tretroller längst zum Stadtbild – und sind kontroverses Gesprächsthema. Bislang muss jede Kommune selbst die Regeln festlegen. Nach den Ferien wird die Diskussion in Düsseldorf starten. Das sind die Konfliktthemen:

Was hilft gegen Chaos im Straßenraum? Die bisher vertretenen Anbieter haben keine festen Abstellplätze – das ist etwa auf der Königsallee nicht zu übersehen. Vor allem auf dem Gehweg am Kö-Graben stehen viele einzelne Roller herum. Auch orange Leihräder von Mobike finden sich irgendwo im Straßenraum, genau wie die Eddy-Motorroller der Stadtwerke – ebenfalls neue Leihsysteme. An der Steinstraße warten rund ein dutzend Leihräder der Marke Fordpass. Peter Wienen, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Kö-Anlieger, zeigt sich aufgeschlossen für neue Angebote und lobt, dass die Anbieter die E-Scooter abends einsammeln und morgens ordentlich aufstellen. Er fragt sich aber: „Wie viele Anbieter kommen noch und wer entscheidet darüber?“ Bislang brauchen die Firmen keine Genehmigung der Stadt. Düsseldorf setzt auf freiwillige Mitarbeit – ein Verhaltenskodex war bereits den Leihradanbietern vorgelegt worden. Schon damals wurde aber auch eine härtere Gangart angedacht: Die Stadt könnte eine Sondergenehmigung für die Nutzung des öffentlichen Raums verlangen – und hätte damit ein Druckmittel. Claudio di Lucia, Chef des Düsseldorfer Start-Ups Scood.Me, das im September starten will, kündigt an, dass seine Firma eine neuartige Lösung präsentieren wird: Die Nutzer sollen die Roller freiwillig an besonderen Einrichtungen abstellen können. Das soll motivieren, sie nicht einfach irgendwo loszuwerden.