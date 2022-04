Gut Moschenhof in Ludenberg Auch in diesem Jahr packen Michael Reinhardt und sein Team eine Osterbox für das Osterfest zu Hause. Zu dieser vierteiligen Speisefolge für zwei Personen gehört ein Brot vom „echten Gaues“ mit Meersalzbutter, Bornholmer Wildlachs gebeizt, Limetten-Crème fraîche, Kräutersalat, eine Bärlauchteigtasche, Pinienkern-Tomatenvinaigrette, ein Kalbsrücken im Kräutermantel sowie Spargelgemüse, Erbsen und Kartoffelgratin. Das kulinarische Finale soll eine Kombination aus griechischem Joghurt und Vollmilchschokolade mit Erdbeeren bilden, der passende Wein zum Menü ist eine Flasche Reinhardts Grauburgunder. Alle Speisen sind vom Koch bereits so gut wie fertig vorgegart und in der Box zusammengestellt. Das Menü kostet für zwei Personen 124 Euro, die Speisen für jeden weiteren Gast kosten zusätzlich 59 Euro. Zubereitet wird die Osterbox vom 15. bis 18. April, bestellt werden kann sie bis 10. April.

Reinhardt´s Restaurant auf Gut Moschenhof Am Gartenkamp 20, www.reinhardts-restaurant.de