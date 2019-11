Dienstwagen-Affäre bei der Düsseldorfer Rheinbahn : Für die Rheinbahn-Vorständin wird es eng

Am Donnerstag entscheidet sich die Zukunft von Sylvia Lier. Die einflussreichen Mitarbeiter-Vertreter fordern ihre Ablösung. Statt einer Kündigung könnte sie aber auch eine andere Aufgabe erhalten.

Die Vorzeichen stehen schlecht für die Managerin: Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Absetzung. Das hat bei der Rheinbahn als mitbestimmtes Unternehmen großes Gewicht: Die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat entfällt auf die Mitarbeiter. In der Mitarbeiterschaft empören sich viele über die Vorwürfe in der Dienstwagen-Affäre, dazu kommt, dass die Managerin sich offenbar Feinde gemacht hat – was auch Folge ihrer Aufgabe sein könnte: Sie sollte als Finanzvorstand frischen Wind in das zuletzt kriselnde Unternehmen bringen.