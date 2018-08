Dienstjubiläum: 40 Jahre Martin Renker bei der Deutschen Bank

Düsseldorf Treue aus Leidenschaft. 40 Jahre arbeitet Martin Renker bei der Deutschen Bank. Zum Jubiläumsempfang kamen alte Weggefährten und der Vorstandschef der Deutschen Bank,Christian Sewing.

So erzählte es am Montagvormittag der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, im Kuppelsaal der Deutschen Bank an der Königsallee in Düsseldorf. Er war eigens zum 40-jährigen Dienstjubiläum des früheren Leiters der Geschäftsregion West und Mitglieds der Geschäftsleitung des privaten Vermögensmanagements bei der Deutschen Bank nach Düsseldorf gekommen. 150 Weggefährte, Kunden, Mitarbeiter und Freunde waren gekommen, um Martin Renker zu würdigen, der seit rund einem Jahr Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank-Tochter Sal. Oppenheim ist. „Er hat die Deutsche Bank mitgeprägt, besonders in NRW“, lobte Sewing den Jubilar in seiner Rede. Der Vorstandschef der Deutschen Bank räumte ein, dass bei der Bank in den vergangenen Jahren „manches zu weit, und manches in die falsche Richtung“ gegangen sei. Man bleibe Europas führende Bank im Kapitalmarktgeschäft, aber man müsse den „eigenen Markt stärken“. Dafür stehe auch Martin Renker. „Er war nie ein Mann für das Bankgeschäft, dass sich nur um sich selbst dreht.“ Außerdem sei Renker, der in Iserlohn geboren wurde und in Wuppertal lebt, ein Manager, der im Team arbeite und mit seinen Mitarbeitern auch mal „in der Kneipe gegenüber“ die Besprechung enden lasse. Karaoke inklusive, wie Sewing zu berichten wusste.