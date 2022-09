Erstiwoche beginnt am Dienstag : Fehlende Kohlensäure sorgt für Stress beim AStA

Düsseldorf Die Energiekrise macht sich bei den Vorbereitungen für die am Dienstag beginnende „Erstiwoche“ der Heine-Uni bemerkbar. Es fehlte Kohlensäure.

Durch die Energiekrise wird Kohlensäure zum knapperen Gut. Zuletzt schlugen unter anderem Gastronomen in Kleve Alarm: Ohne Kohlensäure kommt kein Bier aus dem Fasshahn, und auf dem Getränk bildet sich keine Schaumkrone. Die Folgen der Knappheit hat nun der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Heinrich-Heine-Universität (HHU) zu spüren bekommen – wenn auch in kleinerer Dimension.

Am kommenden Dienstag, 4. Oktober, beginnt in Düsseldorf die „Erstiwoche“. In dieser werden angehende Studierende auf das Semester vorbereitet. Der AStA organisiert an diesem Tag eine Party auf dem Parkplatz P2 des Uni-Geländes. Neben Foodtrucks und der Möglichkeit, den Campus kennenzulernen soll es auch Ausschankwagen geben. Und genau dafür wird Kohlensäure benötigt.