Am Unterbacher See : Motor aus einem DLRG-Rettungsboot gestohlen

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch sind nach Polizeiangaben Diebe in den Bootshafen am Unterbacher See eingebrochen. Die Unbekannten stahlen den Motor eines Rettungsbootes. Das DLRG-Boot, das Menschenleben retten kann, ist nun nicht mehr einsatzfähig.

Von Jörg Janssen