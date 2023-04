Festnahme in Stockum Dieb bricht 19 Autos in Düsseldorf-Stockum auf

Eine ausgelöste Alarmanlage eines Autos rief in der Nacht zu Mittwoch einen aufmerksamen Zeugen im Stadtteil Stockum auf den Plan. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Die Beamtinnen und Beamten zählten insgesamt 19 Autos, die in dem Wohnviertel gewaltsam geöffnet worden sind