Arbeitsmarkt in Düsseldorf : Die Zahl der Langzeitarbeitslosen verändert sich extrem

Arbeitsmarkt in Düsseldorf

Düsseldorf Vor allem im Jahresvergleich zeigt sich eine starke Veränderung. Weniger deutlich hat sich die Zahl der Arbeitslosen insgesamt verändert.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt in Düsseldorf Monat für Monat ununterbrochen weiter. Und das, obwohl es aktuell und auch im Laufe des vergangenen Jahres immer mal wieder insgesamt weniger Arbeitslose im Monatsvergleich gab. Aktuell sind 11.559 Menschen in Düsseldorf länger als ein Jahr arbeitslos. Das sind 398 Menschen mehr als im Vormonat, aber vor allem 3727 mehr als vor einem Jahr im April 2020. Seitdem ist die Zahl kontinuierlich gestiegen, in einem Jahr um fast 50 Prozent.