Düsseldorf : Die Zahl der Geburten in Düsseldorf steigt

Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Der kleine Lian Luis wurde am Montag im Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie geboren. Mutter Diana Wünsch und Vater Michael-Alexander Vaaßen sind ganz stolz auf ihren Sohn. Die Chancen stehen gut, dass in Düsseldorf in diesem Jahr erstmals mehr als 9000 Geburten registriert werden.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei rund 8800. Im Florence-Nightingale-Krankenhaus sind in diesem Jahr bereits 1083 auf die Welt gekommen, das sind 131 Kinder mehr als im Mai des Vorjahres. Ebenfalls einen Anstieg der Geburten meldet das Universitätsklinikum. Dort waren es bis gestern 846 Geburten, im Vorjahr 811. 639.407 Menschen hatten zum 31. Dezember des vergangenen Jahres ihren Hauptwohnsitz in Düsseldorf. Nun sind es wieder ein paar mehr geworden.

(RP)