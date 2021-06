Vereine in Düsseldorf : Die Wollengel

Düsseldorf Anfangs war es nur ein Hobby, dann wurde daraus ein Verein, der Menschen auf der Straße hilft. Inzwischen geht das Engagement der Wollengel weit über das Stricken warmer Socken hinaus. Auch im Sommer sind sie aktiv.

Tanja Elle strickt leidenschaftlich gerne. „Doch irgendwann waren alle in meinem Familien- und Freundeskreis mit warmen Socken und Schals versorgt“, sagt sie zurückblickend. Also knüpfte Elle vor zwei Jahren den Kontakt zur Obdachlosenhilfe Fiftyfifty, ob denn dort nicht Bedarf für warme Sachen im Winter bestünde. „Die waren sofort begeistert, so etwas sei für die anstehende Weihnachtsfeier doch der Knaller“, berichtet sie. Mit Freundin Sabine Schmitz fand sie eine Mitstreiterin, die eigentlich mit Stricken nichts am Hut hatte, die Idee aber toll fand. „Über die Sozialen Medien haben wir in der Handarbeitsszene um Spenden gebeten. Und es kam eine Menge, Wolle, aber auch schon fertig Gestricktes, insgesamt waren es am Ende 300 Teile.“ Für die besagte Weihnachtsfeier war das alles schon viel zu viel, den Rest gaben die beiden an den Gute-Nacht-Bus von „Vision:Teilen“ ab.