Grafenberger Allee Die wohl nervigste Ampel Düsseldorfs ist wieder weg

Das sorgte auch für brenzlige Situationen. Insbesondere im Berufsverkehr morgens und nachmittags wurde es extrem voll und eng auf den Straßen und Bürgersteigen, Fußgänger und Radfahrer kamen sich mitunter in die Quere. Die Stadt hatte die Schaltung in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in Zusammenarbeit mit der Polizei optimiert, hieß es. Die Situation hat sich schließlich mit der Rückkehr zur fest installierten Ampel sofort wieder entspannt.