Umsatz viel höher aus : Die wichtigen Entwicklungen der Messe Düsseldorf 2018

Düsseldorf Neben ihren etablierten Formaten entwickelt die Messe auch neue Veranstaltungen im In- und Ausland. Auch die Großbaustelle kommt voran.

Das Messejahr Auf dem Messe-Gelände in Stockum fanden im vergangenen Jahr 27 Veranstaltungen statt, vier weniger als im Vorjahr. 16 waren Eigenveranstaltungen der Messe, der Rest Gast-Veranstaltungen. Insgesamt nahmen an den Eigenveranstaltungen mit 22.862 diesmal 3,4 Prozent mehr Aussteller teil als an den jeweiligen Vorveranstaltungen; die Besucherzahl erhöhte sich um 2,6 Prozent auf 1,01 Millionen. Die Messe GmbH verzeichnete einen Umsatz von knapp über 260 Millionen Euro und lag damit vier Prozent über Plan.