Schwerpunkt Düsseldorfer Unternehmesgründungen : Weiterbildungen in der virtuellen Welt machen

Weiterbildungen in der virtuellen Welt machen

Düsseldorf Die „Weltenmacher“ simulieren mit VR-Technik Situationen aus der Praxis – auch für Dialyse-Patienten.

(ur) Die virtuelle Realität eröffnet Einblicke in neue Welten. Sie ermöglicht, Situationen aus der Praxis realitätsnah simulieren zu können. So sorgt die Entwicklung eines Start-ups aus Düsseldorf gemeinsam mit einer Ärztin vom Klinikum Dortmund zurzeit in der Medizinwelt für Aufsehen. Denn die Weltenmacher GmbH nutzt den Einsatz von 360-Grad-Kameras, damit Dialyse-Patienten ihre Versorgung zuhause gefahrlos trainieren können.