De Weihnachtsjeschecht op rheinesch Die Weihnachtsgeschichte auf Düsseldorfer Platt

En däm Momäng stungen se jrad vör enem ärmselige Stall drusse op en Wies vör Bethlehem. Nix wie erin, on et Marie hät ohne Ping on Palaver ene Jong jebore on dat leckere Wiggelditzke en de Kripp us Holz jeläht. On Ohs on Äsel kunnden mem Stähz däm Kengk de Fleeje verjare.„Sühste, hann ech et nit jesaht? Dat hät doch prima jefluppt!“ freude sech dä Jupp. Wie dann och noch ene Hoope Engelches eraanflore on ee Hosianna nohm angere jesonge hannt, mosst et Marie vör Freud on Jlöck kriesche.