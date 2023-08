Nachhaltiges Handeln in Düsseldorf Kreative Kleiderreparatur – ganz ohne Nähmaschine

Zwischendurch gibt es auch ein kleines Quiz für die Teilnehmer: Wie viele Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr? Wie viel Liter Wasser werden wohl für die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts verbraucht? Die Antworten sind beunruhigend: So schafft sich jeder Deutsche im Jahr 60 neue Kleidungsstücke an und ganze 2700 Liter werden für ein Baumwoll-T-Shirt verwendet. „Es ist wichtig, sich dieser Zahlen bewusst zu werden, um den wahren Wert im Upcycling zu erkennen“, sagt Westermann-Schutzki. So wird nämlich neben der Entfaltung der eigenen Kreativität auch die Umwelt nachhaltig geschont. Denn es seien Aspekte wie Achtsamkeit, Wertschätzung und die Entfaltung des persönlichen Geschmacks, die in unserem alltäglichen Umgang mit Kleidung oftmals in den Hintergrund geraten, so die Workshop-Leiterin.