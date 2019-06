Nach Wasserschaden : Schäden an der Tonhalle werden schrittweise saniert

Schäden an der Tonhalle werden schrittweise saniert

Die einzigartige Kuppelbeleuchtung in der Tonhalle muss erneuert werden. Foto: Bretz/Andreas Bretz

Düsseldorf Anfang des Jahres traten große Mengen Wasser aus einem Leck in der Tonhalle. Das konnte erst im April gestoppt werden. Weitere Leitungen werden untersucht.

(ahar) Der zu Beginn des Jahres entdeckte Wasserverlust an der Tonhalle, bei dem durch ein Leck täglich große Mengen Wasser austraten, ist seit Ende April abgestellt. Das teilte Kulturdezernent Hans-Georg Lohe im Kulturausschuss auf Anfrage des Ratsherrn Stefan Wiedon (CDU) mit. Auch die Beleuchtung der Tonhallen-Kuppel soll schrittweise erneuert werden.

Nach mehreren Leitungsuntersuchungen wurde ein Leck in einer Frischwasserleitung unter den Bodenplatten im Foyer der Tonhalle gefunden, sagte Kulturdezernent Lohe. Der betroffene Strang sei vom Netz genommen worden. Alternative Leitungsstränge werden derzeit untersucht.

Für Feuchtschäden in den Verwaltungsräumen des Gebäudes war jedoch eine kleine Leckage in der Teeküche, die auf einen Rückstau in einer Abwasserleitung durch starken Regen zurückzuführen ist, verantwortlich. Eine Schimmelausbreitung findet nicht mehr statt, heißt es.