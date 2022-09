Fernwärme kommt nicht : Warum die Heine-Uni einen Tag lang kalt bleibt

Düsseldorf Eine Baustelle an der Fernwärmeleitung hat ungewöhnliche Folgen. Auch Wohnheime auf dem Campus können bei angesagten zwölf Grad nicht geheizt werden. Die Uni-Klink schaltet auf einen Dampfkessel um.

Der gesamte Campus der Heinrich-Heine-Universität muss am Dienstag ohne Fernwärme auskommen – und damit ohne Heizung. Betroffen sind sämtliche Räumlichkeiten, wie die Uni jetzt mitteilt. Neben Hörsälen, Büros oder der Bibliothek wird es somit auch in den Studentenwohnheimen kühl bleiben. Der Grund: Die Wettervorhersage ist nicht gut. Zwölf Grad Höchsttemperatur sind angesagt, dazu soll es regnen. Immerhin hat das Semester noch nicht begonnen, sodass es nur vereinzelt Veranstaltungen in den Lehrräumen gibt.

Von einer sehr ungewöhnlichen Situation berichtet Sprecher Achim Zolke, auch deshalb, weil die Mitteilung der Netzgesellschaft sehr kurzfristig gekommen sei. Im Ergebnis hebt die Uni nun Formen von Anwesenheitspflicht auf. „Aus Gründen der Fürsorge für die Studierenden und die Beschäftigten der HHU wird allen freigestellt, ob sie an diesem Tag auf den Campus kommen“, heißt es auf der Internetseite. Es biete sich an, im Homeoffice zu arbeiten. Hintergrund: Durch den Ausfall der Fernwärme kann die nach Arbeitsstättenverordnung vorgeschriebene Raumtemperatur nicht eingehalten werden. Und nicht nur das, vielmehr dürfte sich in einigen Laboren, Hörsälen und der Bibliothek Außenlufttemperatur einstellen, da dort mechanisch be- und entlüftetet wird. An den Öffnungszeiten der Gebäude soll sich nichts ändern.