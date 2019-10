Kommentar : Die Umweltspur ist höchstens eine Übergangslösung

Düsseldorf Die Umweltspur sorgt für viel Protest von Autofahrern. Aber erfüllt sie wenigstens ihre Ziele? Nur, wenn sie einen echten Nutzen erhält, meint unser Autor.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Umweltspur war ein Schnellschuss, um zu zeigen, dass sich Düsseldorf um saubere Luft bemüht – und nicht mit Fahrverboten belegt werden muss. Ob das klappt, weiß niemand. Zumindest ein Ziel könnte die Spur erreichen: Der Verkehr in der Innenstadt nimmt durch den künstlich erzeugten Stau am Ortseingang ab. Das könnte die Luft in den Wohngebieten verbessern. Klar, das ist mehr Taschenspielertrick als nachhaltige Politik – aber vielleicht reicht er.