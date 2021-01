Stephen George Ritchie : Tote-Hosen-Schlagzeuger in Deutschland eingebürgert

Düsseldorf Vor mehr als 30 Jahren kam Stephen George Ritchie nach Deutschland. Eines der ersten deutschen Worte des Engländers: „Arbeitslosengeldempfänger“. Nun ist der 56-Jährige eingebürgert worden.

Prominenter Brexit: In Lederhose und mit Sepplhut hat „Tote Hosen“-Trommler Vom Ritchie – gebürtiger Brite - jetzt seine deutsche Einbürgerung verkündet. Stolz zeigte er bei Facebook seine Urkunde. Stephen George Ritchie – so der bürgerliche Name des 56-Jährigen – kam vor 30 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland. Seine ersten Worte waren „Artikulationsschwierigkeiten“ und „Arbeitslosengeldempfänger“, wie er 2019 in einem Interview verriet: „Ich konnte kein Deutsch, als ich hierher kam. Also habe ich immer den Satz gesagt ‚Es tut mir leid, ich habe Artikulationsschwierigkeiten‘. Das war ein guter Einstieg, um ins Gespräch zu kommen. Und wenn die Leute mich gefragt haben, was ich mache, habe ich gesagt: ‚Ich bin Arbeitslosengeldempfänger.‘ Das stimmte zu der Zeit ja auch.“