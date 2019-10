Konzert im ISS Dome : Die Toten Hosen live und ohne Strom in Düsseldorf

Düsseldorf Die Toten Hosen bringen Ende Oktober ihr neues Akustikalbum „Alles ohne Strom“ heraus. Die Tour führt sie 2020 natürlich auch in die Heimat nach Düsseldorf.

Am 25. Oktober erscheint unter dem Titel „Alles ohne Strom“ das neue Akustikalbum der Hosen und am 22. November eine DVD/Blu-ray, die in diesem Sommer live in der Düsseldorfer Tonhalle aufgenommen wurden.