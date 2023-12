Leben in Düsseldorf Das ganze Haus voller Tiere

Jetzt ist es nicht so, dass Angela und Dirk Schmidt reich geerbt hätten und nicht mehr arbeiten müssten. „Ich gehe noch halbtags ins Büro, mein Mann arbeitet in Vollzeit als Disponent bei DHL. Dennoch müssen die Tiere ja den ganzen Tag über versorgt werden“, erklärt Angela Schmidt. 40 Mitglieder hat der Verein, wirklich aktiv davon sind vielleicht vier. Noch gar nicht erwähnt bis jetzt wurde, dass die Streuner auch noch zwei Pferde in ihrem Besitz haben, die in einem Pensionsstall im Norden untergebracht sind. Jetzt kann sich jeder ausmalen, dass all dies sehr kostenintensiv ist und gerade bei den alten Geschöpfen immer wieder hohe Tierarztkosten auflaufen. „Ja, wir stoßen da langsam an Grenzen“, sagt Angela Schmidt, die davon träumt, alle Tiere auf einem großen, nicht genutzten Pachtgrundstück um sich herum versammeln zu können. „Aber alle Anfragen bei der Stadt liefen bislang ins Leere“. Es versteht sich fast von selbst, dass an Urlaub bei Angela und Dirk Schmidt nicht zu denken ist, überhaupt ist das Privatleben auf ein Minimum reduziert. „Wir haben hier doch eine Palliativstation, Tierschutz geht nicht halbherzig, da muss man dann halt zurückstecken“, so Angela Schmidt.