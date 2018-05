Düsseldorf: Die tickt doch noch nicht richtig...

Düsseldorf

Was lange währt, wird endlich ....? Sagen wir mal fast gut, denn die Uhr am Corneliusplatz steht nun endlich am richtigen Platz. Wer bis vor kurzem von der Heinrich-Heine-Alle aus auf die Uhr zulief, konnte die Zeit nicht richtig erkennen, weil das Ziffernblatt durch eine Lichtstele verdeckt war. Dieses Manko ist nun behoben, die Uhr ist um einige Meter zurückversetzt worden. Gestern setzten Arbeiter die Ziffernblätter ein, nur mit der richtigen Zeit, da hapert es noch ein wenig. Die Stadt ist aber zuversichtlich, dass die Uhren bald wieder richtig ticken. Schon seit dem Jahr 1905 gehört die Uhr, die als "Grüne Mathilde" bekannt ist, zum Stadtbild. Die offizielle Bezeichnung lautete früher "Urania-Säule mit Normaluhr". In der ganzen Stadt gab es acht Exemplare, per Telefonleitung wurde früher alle vier Stunden die genau Zeit übertragen. Heute erledigt das natürlich ein Funksignal.