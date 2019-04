Theaterstück für Toleranz : Chemnitzer Schüler treten in Düsseldorf auf

Die Theater-AG des Gymnasiums Einsiedel führte beim Maskerade-Festival ein Stück zu Toleranz auf.

(ahar) Zum Schultheaterfestival „Maskerade“ des Goethe-Gymnasiums ist am Sonntag auch eine Schülergruppe aus Chemnitz angereist. Am Montag ist die Theater-AG des Gymnasiums Einsiedel mit ihrem selbst geschriebenen Theaterstück „Tage/Bücher“ aufgetreten. Darin geht es um Integration und Toleranz. Oft begegnen die Schüler selbst Vorurteilen, vor allem wegen der rechtsextremen Ausschreitungen im vergangenen August in Chemnitz. „Mit dem Stück wollen wir zeigen, dass Chemnitz mehr ist als das“, sagt Schüler Dennis Lang (13). „Und, dass man jeden so akzeptieren soll, wie er ist.“

Gefolgt war die Gruppe aus Sachsen der Einladung des Görres-Gymnasiums an der Kö. Dessen Theater-AG, die auch beim Maskerade-Festival auf der Bühne stand, ist auch schon am Gymnasium Einsiedel in Chemnitz aufgetreten. „Dort hat es uns gut gefallen und wir haben uns so wohlgefühlt, da wollten wir uns revanchieren“, sagt Sandra Hartung, Lehrerin am Görres-Gymnasium und Leiterin der Theater-AG, beim Empfang der Chemnitzer Schüler von Oberbürgermeister Geisel am Montag.

Die Idee für das Theaterstück zum Thema Integration und Toleranz hat es aber schon vor den Geschehnissen in Chemnitz gegeben, erklären die Schüler. „Wir haben uns das Theaterstück einfallen lassen, weil unsere Schule bei der Initiative ‚Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage’ mitmacht“, sagt Neuntklässlerin Dorothée Rother (15). Das Spiel zeigt, wie ein Schüler mit Migrationshintergrund, einer mit körperlicher Einschränkung und ein anderer, der gemobbt wird, unter den Mitschülern intrigiert werden.