Die Woche im Rathaus : Jeder kämpft für sich allein

Die Stichwahl um das OB-Amt soll wegfallen. Was bedeutet das für Düsseldorf?

Die schwarz-gelbe Landesregierung treibt den Plan voran, die Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt abzuschaffen. Am Freitag beschäftigt sich ein Fachausschuss des Parlaments mit dem Thema. Was diese Debatte mit Düsseldorf zu tun hat, zeigt ein Blick auf die jüngste Kommunalwahl im Jahr 2014: Im ersten Wahlgang, als noch sieben Kandidaten antraten, lag der damalige Amtsinhaber Dirk Elbers (CDU) mit 46,1 Prozent der Stimmen klar vor Herausforderer Thomas Geisel (SPD) mit 37,9 Prozent – und wäre nach diesem Ergebnis OB geblieben. Bei der Stichwahl 14 Tage später, bei der nur noch die beiden Bestplatzierten antraten, hatte sich das Ergebnis gedreht: Geisel lag mit 59,2 Prozent der Stimmen vorne.

Die Liberalen haben alle Bündnis-Spekulationen bereits erledigt: Die Partei hat entschieden, dass 2020 wieder ein eigener Kandidat ins Rennen gehen wird. Für Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das Ausdruck des Selbstbewusstseins der Partei. In der Tat erreichte die FDP bei der jüngsten Bundestagswahl in manchen Düsseldorfer Wahlkreisen Ergebnisse nahezu auf Volkspartei-Niveau. Naturgemäß böte sich als Kandidatin die prominenteste Lokal- und inzwischen auch Bundespolitikerin des Kreisverbands an. Ein Antritt von Strack-Zimmermann dürfte vor allem für die CDU keine gute Nachricht sein, es droht ein Stimmverlust in den gemeinsamen Hochburgen.