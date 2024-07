Verschwundenes Denkmal Die Pallas Athene ist wieder in Düsseldorf

Im September sind es vier Jahre, dass die goldene Pallas Athene nicht an ihrer angestammten Position neben der Tonhalle an der Rampe der Oberkasseler Brücke steht. Kostenpflichtiger Inhalt Um den Jahreswechsel hatte die Stadt mitgeteilt, man rechne mit einer Wiederaufstellung der dann restaurierten Statue im zweiten Quartal 2024. Dieser Zeitpunkt ist nun verstrichen, erneut muss der Termin verschoben werden. Immerhin bestätigte die Stadt eine Information unserer Redaktion: Die Pallas Athene ist wieder in Düsseldorf – und zwar bei der Gießerei Kayser im Hafen. Avisierter Termin für die Rückkehr zur Tonhalle ist jetzt das vierte Quartal.